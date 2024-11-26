Aydın’da Jandarma ekipleri voleybol maçında stant açarak kadına şiddetle mücadele konusunda bilgilendirmede bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personellerince 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü faaliyetleri kapsamında yapılan voleybol maçında stant açılarak ziyarete gelen vatandaşlara KADES Uygulaması, Kadına El Kalkamaz mottosuyla bilgilendirme faaliyeti icra edildi. Seyircilere KADES Uygulaması, Kadına El Kalkamaz mottosuyla bilgilendirme yapılarak broşür, KADES broşu, Jandarma Çocuk Dergisi ve Türk bayrağı hediye edildi.