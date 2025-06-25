Vodafone, ev internetinde yeni bir dönem başlatan ve tüm Ev İnterneti abonelerine ücretsiz olarak sağlanan yeni nesil yapay zekâ destekli Wi-Fi Asistanı teknolojisini sundu.

Vodafone’un son teknoloji Wi-Fi 6 modemleriyle birlikte çalışan Wi-Fi Asistanı, evdeki bağlantıyı güçlü tutmak için arka planda sürekli olarak çalışıyor. Kanal değişiminden sinyal zayıflamasına kadar teknik sorunlara anında müdahale ediyor, çözüm sunuyor. Müşterilerin problemlerini çözememesi durumunda ise teknik destek ekiplerine haber vererek, çözüm bulunmasına olanak sağlıyor.

Vodafone’un müşteri deneyimi verilerine göre, Wi-Fi Asistanı sayesinde müşterilerin yüzde 70’i çok daha iyi bir bağlantı deneyimi yaşadığını belirtti. Otomatik sorun çözümü sayesinde internet performansı yükselirken, müşteri memnuniyeti oranı da hızla yükseldi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Hizmet götürdüğümüz her müşterimize akıllı, sorunsuz ve güvenilir bir bağlantı hizmeti vermeyi amaç ediniyoruz. Ev interneti deneyimini bir üst seviyeye taşıyan Wi-Fi Asistanı teknolojimizle, müşterilerimize sadece hızlı değil, aynı zamanda akıllı bir bağlantı sunuyoruz. Yapay zekâ sayesinde internet ağını sürekli izleyen bu sistem, herhangi bir sorun meydana gelmesi durumunda anında müdahale ederek kullanıcıya en iyi deneyimi sağlıyor. Müşterilerimize yeni nesil teknolojileri sunmak için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz"

Açıklamaya göre Wi-Fi Asistanı teknolojisi, Vodafone Ev İnterneti’ne yeni gelen tüm müşterilere ücretsiz, otomatik olarak sunuluyor. Ek bir işlem yapmaya gerek kalmadan, akıllı internet deneyimi kullanıcılara sunuluyor.