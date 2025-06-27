Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’ın bu yıl satışlarının yüzde 37’sini oluşturan Vito, 20 Haziran-16 Aralık tarihleri arasında Türkiye’nin 19 ilindeki alışveriş merkezlerinde sergileniyor.

Geçtiğimiz yıl yenilenen tasarımı ile pazara sunulan Mercedes-Benz Vito, hafif ticari araçlar orta segmentinde çok yönlü bir profesyonel olarak iki farklı uzunlukta, iki farklı dingil mesafesinde, arka tekerlekten çekiş sistemleri ve dizel motorunun yanı sıra yük taşıma kapasitesi ile Türkiye’de öne çıkıyor. Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’ın Mayıs 2025 itibarıyla toplam satışı 3 bin 950 adet olarak gerçekleşirken satışların yüzde 37’sini Vito oluşturuyor.

Marka, "Vito’ya bi’ dünya sığar" sloganı ile sürücüye ek 8 yolcuya kadar farklı oturma düzenleri sunan ve ticari yolcu taşımacılığında Türkiye’de en çok ilgi gören araçlardan olan Vito Tourer için Türkiye genelindeki alışveriş merkezlerinde sergileme alanı oluşturuyor. Online olarak başvurarak test sürüşü yapmak isteyen müşterilere ek olarak, 20 Haziran - 16 Aralık tarihleri arasında sergileme alanlarını ziyaret ederek kayıt yaptıranlar da illerindeki markanın acentelerinde Vito Tourer ile test sürüşü yapabilecek.

Modelin özellikleri şöyle açıklandı: ’’Vito Tourer, geniş iç hacmi ve 9 kişilik oturma kapasitesiyle yüksek verimlilik ve konfor sunuyor. Modüler koltuk düzeni, optimize edilmiş iç mekân ergonomisi ve yüksek taşıma kapasitesiyle özellikle kalabalık aileler, turizm ve transfer hizmetleri sunan işletmeler ve spor ve doğa aktiviteleriyle uğraşanlar için de ideal bir tercih. Mercedes-Benz’in sürüş güvenliği teknolojileri ile yakıt verimliliğini birleştiren model, hem özel hem de ticari segmentte kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Ayrıca sahip olduğu güvenlik ve yardımcı sistemler de sürücülere ve yolculara gelişmiş işlevler sunuyor.’’