Kemer Belediyesi'nin turizm tanıtım çalışmaları kapsamında hayata geçirilen 'Visit Kemer' projesi, yapay zekâ destekli video serisiyle dikkat çekmeye başladı. Proje kapsamında hazırlanan ve Phaselis Antik Kenti ile başlayan video serisi, yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçenin tanıtımında artık klasik yöntemlerin ötesine geçtiklerini belirterek, Kemer'i yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda hikâyeleri, tarihi ve duygusuyla da anlatmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Visit Kemer projesi kapsamında hazırlanan yapay zekâ destekli içeriklerin, ilçenin tanıtımına yeni bir soluk getirdiğini ifade ederek, 'Kemer'i sadece denizi, doğası ve tatil imkanlarıyla değil; geçmişi, kültürü ve güçlü hikâyeleriyle de anlatmak istiyoruz. Bu anlayışla yapay zekâ destekli video serimizi başlattık. Amacımız, Kemer'in sahip olduğu eşsiz değerleri klasik tanıtım dilinin ötesine taşıyarak özellikle dijital mecralarda daha dikkat çekici, yenilikçi ve paylaşılabilir bir içerik yapısı oluşturmaktır. Projenin oluşturulmasında emeği geçen Belediye Meclis üyemiz ve KEMİAD Başkan yardımcısı Cansın Efir'e teşekkür ederiz' dedi.

Serinin ilk bölümünün Phaselis ile başladığını hatırlatan Belediye Meclis üyesi ve KEMİAD Başkan yardımcısı Cansın Efir, hazırlanan videoların tarih, mitoloji ve destinasyon deneyimini bir araya getirdiğini vurguladı. Efir, 'Phaselis ile başlayan bu seri; tarih, mitoloji ve kahramanlık anlatılarıyla Kemer'i yeni nesil bir iletişim diliyle tanıtmayı hedefliyor. Yayınlanan ilk video kısa sürede çok sayıda kişiye ulaştı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu da attığımız adımın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki süreçte Kemer'i hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda daha güçlü, daha çağdaş ve daha etkili bir şekilde tanıtmaya devam edeceğiz. Visit Kemer projesi kapsamında hazırlayacağımız yeni içeriklerle ilçemizin zenginliklerini dünyaya anlatmayı sürdüreceğiz' şeklinde konuştu.