Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Antalyaspor maçıyla bu sezon ligde 15, toplamda 22. golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen 2 gol kaydetti. Müsabakanın 66. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-2'ye getirdi. Maçın 88. dakikasında yine sahneye çıkan Nijeryalı futbolcu, takımını 3-2 öne geçiren golü attı.

27 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki 15. golünü kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde de 7 golü bulunan Osimhen bu sezon toplamdaki gol sayısını 22'ye çıkardı.

Okan Buruk, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak aynı başarıyı yaşadı
Okan Buruk, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak aynı başarıyı yaşadı
İçeriği Görüntüle

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen 90+2. dakikada yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.

Kaynak: İHA