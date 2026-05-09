Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Antalyaspor maçıyla bu sezon ligde 15, toplamda 22. golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen 2 gol kaydetti. Müsabakanın 66. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-2'ye getirdi. Maçın 88. dakikasında yine sahneye çıkan Nijeryalı futbolcu, takımını 3-2 öne geçiren golü attı.

27 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki 15. golünü kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde de 7 golü bulunan Osimhen bu sezon toplamdaki gol sayısını 22'ye çıkardı.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen 90+2. dakikada yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.