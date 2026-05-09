Elazığspor-Muğlaspor maçı için Elazığ'dan yüzlerce taraftar otobüsler, midibüsler ve minibüslerle Bursa'ya gitti.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup play-off final maçında Elazığspor, Bursa'da Muğlaspor ile karşı karşıya gelecek. Elazığsporlu taraftarlar ayarlanan 100'ü aşkın otobüsle Bursa'ya doğru yola çıkarken, otobüslerin yanı sıra midibüsler ve minibüslerde Bursa'ya doğru yola çıktı. Şehirdeki firmalar talebe yetersiz kalınca Malatya, Tunceli ve Diyarbakır'dan da otobüsler Elazığsporlu taraftarları taşımak için kente geldi. Hareket öncesi açıklamalarda bulunan Elazığsporlu taraftarlar şampiyonluğa olan inançlarını dile getirerek takıma güvendiklerini söyledi.