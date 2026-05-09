Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyon oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Lang'ın sol taraftan uzun pasında ceza sahası sağında Barış'ın kafayla içeri çevirdiği topu Lemina yaptığı kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu. 1-1
62. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Soner'in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın sağından fileleri havalandırdı. 1-2
64. dakikada Antalyaspor savunmasında Ceesay'ın ceza sahası içinde Osimhen'e yaptığı müdahale sonrası hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.
66. dakikada Penaltıyı kullanan Osimhen, meşin yuvarlağı kaleci Abdullah'ın solundan ağlarla buluşturdu. 2-2
77. dakikada Galatasaray atağında Lang'ın sol taraftan ortaya sokulduktan sonra sert vuruşunda kaleci Abdullah gole izin vermedi.
88. dakikada sağ taraftan kullandığı korner sonrası ceza sahası dışına seken topa Eren Elmalı sert vurdu. Kaleci Abdullah'ın çeldiği topu Lang soldan içeri çevirdi. Osimhen'in dokunduğu meşin yuvarlak savunmadan da sekerek ağlarla buluştu. 3-2
90+4. dakikada Icardi'nin rakibini çalımladıktan sonra yerden pasında Kaan Ayhan, kale alanı önünde topu ağlara gönderdi. 4-2
Stat: RAMS Park
Hakemler: Çağdaş Altay, Esat Sancaktar, Bilal Gölen
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Eren Elmalı dk. 67), İlkay Gündoğan (Mario Lemina dk. 46), Lucas Torreira, Leroy Sane (Noa Lang dk. 46), Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz (Mauro Icardi dk. 67), Victor Osimhen (Kaan Ayhan dk. 90+2)
Yedekler: Batuhan Şen, Wilfried Singo, Sacha Boey, Renato Nhaga, Ahmed Kutucu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı (Erdoğan Yeşilyurt dk. 76), Lautaro Giannetti, Hüseyin Türkmen, Kenneth Paal, Dario Saric (Ramzi Safuri dk. 23), Jesper Ceesay, Abdülkadir Ömür (Samet Karakoç dk. 76), Soner Dikmen, Doğukan Sinik (Sander Van de Streek dk. 31), Samuel Ballet
Yedekler: Julian, Bahadır Öztürk, Georgi Dzhikiya, Bachir Gueye, Yohan Boli, Kerem Kayaarası
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Goller: Mario Lemina (dk. 56), Victor Osimhen (dk. 66 pen. ve 88), Kaan Ayhan (dk. 90+5) (Galatasaray), Soner Dikmen (dk. 45+3 ve 62) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Noa Lang (Galatasaray), Abdullah Yiğiter, Erdoğan Yeşilyurt, Lautaro Giannetti (Antalyaspor)