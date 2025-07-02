Başiskele’deki Vezirçiftliği Mahallesi’nde yapımına başlanan kapalı spor salonu için ilk kazma vuruldu.

Başiskele Belediyesi tarafından toplam 2 bin 128 metrekare arsa üzerine inşa edilecek olan tesis, geleceğin sporcularının yetiştirilmesi yanı sıra gençlerin fiziksel gelişimine, sosyal hayatına, disiplinli yaşamına ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına katkı sunacak. Spor salonu; basketbol, voleybol ve farklı salon sporlarına uygun altyapısıyla bölge halkına uzun yıllar hizmet verecek.