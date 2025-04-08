DÜZCE(İHA) – Düzce Veteriner Hakimleri Oda Başkanı Veteriner Hekim Şerif Ali Karanfil, veterinerlik bölümü laborant ve veteriner sağlık programı öğrencilerine tecrübelerini paylaştı.

Düzce Üniversitesi Çilimli Meslek Yüksekokulu ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Sektör-Öğrenci Buluşmaları söyleşi Çilimli Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Çilimli Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Programı tarafından organize edilen ve Dr. Öğr. Üyesi Tolga Altaş’ın yönetiminde gerçekleştirilen programa, Düzce Veteriner Hekimleri Oda Başkanı Şerif Ali Karanfil konuşmacı olarak katıldı. Öğrencilere mesleki deneyimlerini aktara Karanfil, mezun olmadan önce ve sonrasında dikkat etmeleri gereken hususlar, sektörün beklentileri ve meslek etiği konularında önemli bilgiler verdi. Öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyer süreçleriyle ilgili merak ettikleri bilgileri sorma fırsatı yakaladığı etkinlik hakkında konuşan Altaş, önümüzdeki dönemde uygulanmaya başlanacak 3+1 eğitim modelinin öğrenciler için büyük avantajlar sağlayacağını ve bu süreçte Düzce Veteriner Hekimleri Odası’nın destek sağlayacağını belirtti.