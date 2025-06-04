Tüm faaliyetlerini Zorlu Grubu’nun Akıllı Hayat 2030 stratejisi çerçevesinde sürdürülebilirlik ilkeleri ekseninde şekillendiren Vestel, teknolojinin gücüyle tüm değer zincirinde insan odaklı dönüşümü gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Vestel, Zorlu Grubu’nun Akıllı Hayat 2030 stratejisi çerçevesinde sürdürülebilirlik vizyonunu üretim ve teknolojiye entegre ediyor, böylece sadece sorumluluklarını yerine getirmekle kalmayıp, bu yaklaşımı bir kurum kültürü haline getiriyor. Ar-Ge, tasarım ve yatırımlarını sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında şekillendiren şirket, doğal ve sürdürülebilir bir gelecek için somut adımlar atıyor.

Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Vestel olarak, iklim kriziyle mücadelede sorumluluk almanın artık bir tercih değil, zorunluluk olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, doğal kaynakların korunması, karbon emisyonlarının azaltımı, atıkların azaltılması gibi alanlara odaklanıyor; döngüsel ekonomiye katkı sağlayan çevreye duyarlı ürünler geliştiriyoruz. Sadece kendi operasyonlarımızda değil, tedarik zincirimiz genelinde de sürdürülebilirliği önceliklendiriyoruz. Diğer yandan yapay zeka ile donatılmış akıllı ürünlerimiz ve Akıllı Yaşam mobil uygulamamız ile kullanıcılarımızı daha az enerji ve su tüketmeye teşvik ediyoruz. Dünya Çevre Günü, çevreye olan bağlılığımızı hatırlatmakla kalmıyor, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda attığımız somut adımları görünür kılmak açısından da anlam taşıyor. Vestel olarak, gerçek değişimin sürekli çaba gerektirdiğini bilerek, tüm iş süreçlerimizde sürdürülebilirliği odağımızda tutmaya ve doğayla daha uyumlu bir gelecek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Zeytin çekirdekleri, beyaz eşyada yeniden hayat buluyor

Bugün geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen, tehlikeli kimyasallardan arındırılmış, dayanıklı, onarımı kolay, enerji ve su tasarruflu ürünler tasarlayan Vestel, Vestel Ventures aracılığıyla yatırım yaptığı Biolive markasının zeytin çekirdeklerinden ürettiği biyoplastik granülleri beyaz eşya üretiminde kullanıyor. Bu sayede biolive katkılı parçaların karbon emisyonu yüzde 20’ye kadar azaltılıyor.

Vestel, ürünlerinin çevresel etkilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirmek ve sürdürülebilir üretim süreçleri geliştirmek amacıyla, ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarına uygun ‘Yaşam Döngüsü Analizi’ (LCA) çalışmaları gerçekleştiriyor. Şirket aynı zamanda yürüttüğü Tedarikçi İzleme ve Geliştirme Programı ile tedarikçilerinin çevresel performanslarını iyileştirmeleri için teknik bilgi ve yöntem desteği sağlıyor.

Vestel’in sürdürülebilirlik yolculuğu

Tüm süreçlerini sürdürülebilirlikle entegre eden şirket, uluslararası raporlama kuruluşu CDP’nin 2024 değerlendirmesinde, sürdürülebilirlik skorlarını yükseltti. Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya şirketlerinin CDP ‘İklim Değişikliği’ puanı A- olurken, ‘Su Güvenliği’ puanları ise B’ye yükseldi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 2024 yılında, baz yıl olan 2021’e göre Kapsam 1 ve 2 emisyonlarında yüzde 21 azaltım gerçekleşirken, Kapsam 3’te ise satılan ürünlerin kullanımından kaynaklanan emisyonlarda yüzde 16 azaltım gerçekleşti. Yanı sıra, 2024 yılında Vestel Şirketler Grubu’nda toplam 38 kaizen ve enerji verimliliği projesi hayata geçirilerek 13.278 MWh enerji ve yaklaşık 25 milyon TL tasarruf sağlandı. Bu iyileştirmeler sayesinde toplam 14.527 ton emisyon önlendi.

Düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecinde, Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (SBTi), Vestel’in 2030 yılına kadar taahhüt ettiği karbon emisyonları azaltım hedeflerini onayladı. Vestel bu doğrultuda, 2021 baz yılına göre 2030’a kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını yüzde 42, Kapsam 3 satılan ürünlerin kullanımından kaynaklanan emisyonlarını (Kategori 11) ise yüzde 25 azaltmayı hedefliyor.

Vestel Elektronik 2024 yılında S&P Global kurumsal sürdürülebilirlik değerlendirmesinde 69 puan alarak sektöründe ikinci sırada yer aldı. Şirket, bu skoru ile 62 sektörden 7.690 firmanın değerlendirildiği ve 780 firmanın seçildiği S&P Global The Sustainability Yearbook-2025’te en yüksek puan alan şirketler arasında yüzde 10’luk dilimde yer almaya hak kazandı. Vestel Beyaz Eşya ise 68 puanla sektöründe ikinci sırada bulunarak S&P Global The Sustainability Yearbook-2025’te yer aldı.

Ayrıca şirket, küresel endeks ve veri sağlayıcısı FTSE Russell tarafından güçlü çevresel, sosyal ve yönetişim performansı gösteren şirketlerin ölçümlendiği FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’ne de girmeye hak kazandı.

Vestel Akıllı Yaşam ile enerji yönetimi

Vestel’in Wi-Fi destekli akıllı ürünleri ve Akıllı Yaşam mobil uygulaması, ev içi enerji ve su tüketiminin uzaktan izlenmesine olanak tanıyor. Bu sistem, kullanıcıların kendi tüketim sınırlarını belirleyebilecekleri bir altyapı sunarken, belirlenen limitlere ulaşılmadan önce bildirimlerle bilgilendirme yapıyor. Bu yaklaşım sayesinde, bireysel enerji tasarrufu alışkanlıkları teşvik edilirken; sürdürülebilir yaşam biçimlerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanıyor. Aynı zamanda sunduğu kullanım önerileri ile kullanıcılarını daha az enerji ve su tüketmeye teşvik ediyor.

Döngüsel ekonomiye destek

Şirket, plastik kullanımını azaltmak ve döngüsel ekonomiyi desteklemek amacıyla hem üretim süreçlerinde hem de ürün tasarımlarında önemli adımlar atıyor. Bu kapsamdaki Ar-Ge projeleri sayesinde toplam 370,5 ton plastik kullanımını azaltan şirket, 5 bin 600 tonu aşkın geri dönüştürülmüş plastik kullandı.

Ayrıca şirket, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla Doğa İçin Tek Kutu projesini de hayata geçirdi. Bu proje kapsamında, TV ürünlerinde tek kullanımlık kutular yerine daha dayanıklı ve defalarca kez kullanılabilecek kutular üretim süreçlerine dahil edildi.

Buna ek olarak, Vestel yurt içindeki ürünlerinin tamamında FSC (Forest Stewardship Council) sertifikalı yüzde 100 geri dönüştürülmüş karton kullanarak ormanların sürdürülebilir yönetimine destek sağlıyor. Vestel markalı televizyonlarda pilli kumandaların bataryalı kumandalarla değiştirilmesi ise atık yönetimine katkı sağlayan bir diğer önemli adım olarak dikkat çekiyor.

Vestel bu kapsamda geliştirdiği, Type C ve solar şarj özellikleriyle klasik pil ihtiyacını ortadan kaldıran, sürdürülebilir ve çevreci yaşamı destekleyen yeni solar kumandasını da kullanıcılarla buluşturdu.

Güneş enerjisiyle üretim

Sıfır karbon hedefi doğrultusunda güneş enerjisine odaklanan Vestel’de, 2024 yılında 142 kWp gücünde güneş paneli ile 188 MWh enerji üretildi. Şirket, yeni yatırımlarıyla birlikte toplam 8.200 kWp kurulu güce ulaşmayı, yıllık 11.882 MWh enerji üretmeyi ve 5.430 ton karbon emisyonunu önlemeyi hedefliyor. Bu kapsamda kurutma makinası fabrikası enerji ihtiyacının yüzde 85-90’ını, Vestel Beyaz Eşya’nın yüzde 10’unu, Vestel City’nin ise yüzde 6’sını karşılamayı hedefliyor.