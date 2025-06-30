Göle İstihkam Taburu’nda 1988-1991 yılları arası askerlik görevini tamamlayan 21 asker arkadaşı, eşleri ve çocukları ile birlikte Samsun’da düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Kars Göle’de 1988 ve 1991 yılları arasında Göle İstihkam Taburu’nda askerlik görevlerini yerine getiren arkadaşların geleneksel buluşmaları sürüyor. Asker arkadaşları 9’uncu buluşmayı Samsun’da yaptı.

Birlikte askerlik yapan arkadaşların birbirleriyle hasret giderdiği buluşma İlkadım ilçesindeki Atatürk Anıtı önünde başladı. Askerlik anılarını tazeleyen arkadaşlar şehir manzarası eşliğinde kahvaltı yaparak keyifli bir gün geçirdi. Ardından Atatürk’ün Samsun’a ilk adım yeri olan Tütün İskelesi’ni gezen arkadaşlar, Yabancılar Çarşısı’nda esnaf ziyareti yaptı. Buluşma Bandırma Vapuru Müzesi’nin ziyaret edilmesiyle sonlandı.

Buluşmanın organizasyona Ankara’dan Ali İhsan Elay katkı verirken, ev sahipliğini ise Mustafa Orhan Aksoy, Mehmet İşlek ve Mehmet Şen yaptı. Katılanlar, ilerleyen senelerde 10’uncu buluşmayı gerçekleştirmek için sözleşti.

Göle İstihkam Taburu 68/2 dönem Bölük Yazıcısı Mustafa Orhan Aksoy, "Türkiye’nin her bir tarafından gelen 1988-1990 ve 1991 yıllarında askerliğini Kars/Göle İstihkam Taburu’nda yapmış olan subay, astsubay, erbaş ve erlerin oluşturduğu grubumuzla bu yıl Samsun’da buluştuk. Misafirlerimizi, eş ve çocukları ile en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Asker arkadaşlarımızla hasret giderdik. İstiklal mücadelemizin başladığı bu kadim şehirde onlara iyi bir izlenim bırakmaya çalıştık. Her biri de bizlere en içten teşekkürlerini sunarak Samsun’dan ayrıldılar" dedi.