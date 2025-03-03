Afyonkarahisar’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan ve jandarmaya teslim edilen kızıl şahin koruma altına alındı.

Dinar ilçesi Tatarlı beldesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin Tatarlı Jandarma Karakol Komutanlığına getirilerek ekiplere teslim edildi. Ekipler yaralı kuşu tedavisinin yaptırılması ve tekrar yaşam alanına bırakılması için Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (AKÜREM) götürüldü.