Vanspor Futbol Kulübü (FK) yeni yönetimi kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vanspor Futbol Kulübü (FK) yeni yönetimi kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir kafede düzenlenen programa Vanspor FK Başkanı Feyat Kıyak, As Başkan Özcan Kara, İkinci Başkan Veysel Ürüm ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Vanspor FK Başkanı Feyat Kıyak, “Vanlı gençlerin bizden ne kadar büyük bir beklenti içinde olduklarının bilincindeyiz. Bunu en iyi şekilde yerine getirebilmek için bu görevi üstlendik. İnanıyorum ki Vanspor’u en güzel yerlere getireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Açıklamalarında basın mensuplarından destek beklediklerini ifade eden Kıyak, “Bu süreç içinde hatalarımız, eksiklerimiz, yanlışlarımız olabilir. Sizlerin bizleri eleştirmesi en doğal hakkınızdır. Bu süreç zorlu bir süreç. Ama inanıyorum ki hep birlikte başarılı olacağız” dedi.

Yönetim kurulu üyelerinin birer selamlama konuşması yapması ile devam eden program soru cevap ile sona erdi.