Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in tanıttığı "Maarifin Yüz Akı" adlı e-derginin 3’üncü sayısında Van’dan 3 proje yer aldı.

Muradiye ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulunun hazırladığı "Empatiyle Sözsüz Dünyaları Anlamak" adlı işaret dili temalı projesinin yanı sıra İpekyolu Şefkat Anaokulunun "Biz Çocukken" ve Özalp 3 Nisan Ortaokulunun "Filistin’e Kırk Kelam" projelerinin yer alması dikkat çekti. İşitme engelli bireylerle empati kurmayı ve öğrencilerde farkındalık oluşturmayı hedefleyen "Empatiyle Sözsüz Dünyaları Anlamak" proje, öğretmenlerin ve öğrencilerin yoğun katılımıyla yürütüldü.

İşaret dili eğitimi ile ilgili İHA muhabirine konuşan Fatih Küçükyol, "Günümüzde sağlıklı toplumun oluşabilmesi için toplumun tüm kesimlerinin bu topluma entegre olması gerekiyor. Dolayısıyla sınıf öğretmenimiz Sultan Gültaş’ın yürüttüğü bu proje sağlıklı toplumun oluşabilmesi için hayati önem taşıyor. İkinci sınıftaki öğrencilerin şimdiden bu projeye dahil olması ve bu konuda empati yeteneklerini geliştirmesi özellikle bahsettiğimiz o sağlıklı toplumun oluşabilmesi için çok önemli. Hem öğretmenimize hem de okulumuza öğrencilerimiz adına veliler olarak teşekkür ediyoruz. Bir eğitimci olarak da özellikle şunları söylemek isterim, yeni maarif modelimizle birlikte beceri temelli eğitime çok büyük önem verildi. Dolayısıyla özellikle ilkokuldan başlamak suretiyle bu beceri temelli eğitimin bu şekilde uygulanıyor olması bizim adımıza da sevindirici yeni eğitim modelimizin özellikle uygulanması açısından olumlu ve emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

İşaret dili eğitiminin yaygınlaşması gerektiğini belirten Sabiha Bozan ise "Bu projede öğrencilerimiz yer aldıkları için öncelikle teşekkür ediyoruz. Üç yaşında oğlum var, televizyonda işitme engellileri için yayın yapan kanalları görünce bana sesleniyor ‘anne gel işitme engeli var’ diye. Oğlumda ablasından öğreniyor. Karşımıza engelli bir birey çıktığında hemen iletişim kurabiliyoruz. Öncelikle Sultan öğretmenimiz ve müdürümüze teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu.

İşaret dili eğitimi alan öğrenciler ise derslerden memnun olduklarını belirtti.