Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ev sahipliğinde "TEDx İskele" etkinliği düzenlendi.

Edremit ilçesindeki Uygulama Otelinde düzenlenen etkinlikte konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, TEDx İskelenin; fikirlerin gücünü topluluklarla buluşturan, dünyayı değiştiren düşüncelerin yankı bulduğu bir platform olduğunu ifade etti. Bu yankının Van’a, Van’ın gölüne, tarihine ve gençliğine dokunmasından onur duyduklarını vurgulayan Takva, "Bugün burada fikirlerin dönüştürücü gücüne tanıklık edeceğimiz, ilhamın somut hale geldiği bir yolculuğa çıkacağız. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapıyor olmanın ve böylesi vizyoner bir platforma kapılarımızı açmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Çünkü inanıyoruz ki ekonomik kalkınma yalnızca yatırımla değil, aynı zamanda zihinlerin gelişmesiyle ve vizyonun büyümesiyle olur" dedi.

Van’ın yalnızca ticari olarak değil, entelektüel ve kültürel zenginliğinin de ortaya çıkarılması gerektiğine yürekten inandıklarını belirten Takva, Van’ın sıradan bir şehir olmadığını, bu toprakların Urartulara başkentlik etmiş, yazının taşa kazındığı, inancın sanata dönüştüğü, medeniyetin şekillendiği kadim bir coğrafya olduğunu söyledi. Takva, "Van, sadece bir şehir değil bir tarih, bir medeniyet ve gelecek vadeden, bölgenin parlayan yıldızıdır. Van Kalesi, Akdamar Adası ve Tuşba’nın görkemi bize yalnızca geçmişi değil, sorumluluğumuzu da hatırlatır. Bu sorumluluk, büyük mirasımızı, geleceğe taşımaktır. Van, yalnızca geçmişiyle değil, bugünü ve yarınıyla da güçlüdür. Gölüyle çevresini besleyen, sınırları aşan vizyonuyla ticarete yön veren, zengin kültürel dokusuyla sanata ilham olan bir şehirdir. Bu topraklar, Van Gölü’nün maviliğine saklı huzurdan, gençlerin gözlerindeki heyecana kadar her şeyi ile bizlere şunu söylüyor, Van, değişime hazır. Bu şehir, artık sadece tarih kitaplarında değil yenilikte, teknolojide, fikirde ve girişimde de adını duyurmak istiyor. Bu isteğin en büyük taşıyıcısı ise siz gençlersiniz. Bugün burada dinleyeceğiniz her konuşma, yeni bir kapı aralayacak. Belki sizi düşündürecek, belki güldürecek, belki de iç dünyanızda uzun zamandır bekleyen bir cesareti harekete geçirecek. Bizler Van TSO olarak, gençlerin fikirlerine alan açmayı, onları desteklemeyi ve bu tür vizyoner etkinliklere öncülük etmeyi bir görev olarak görüyoruz. Bugün buradan çıkacak her fikir, her cümle, belki de yeni bir başlangıcın kıvılcımı olacak" diye konuştu.

Avukat, Tiyatro Oyuncusu ve Yönetmen Mehmet Şah Çelik, Dizayn VIP Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç, İş İnsanı Mehmet Avcı, Oyuncu Erhan Ufak, Gazeteci, AB Basın Müşaviri Miray Akdağ, Business Life Genel Yayın Yönetmeni Seyfettin Bayram, Fotoğraf Sanatçısı Engin Uzun ve Genel Cerrah Prof. Dr. Çetin Kotan’ında deneyimlerini paylaştığı etkinlik soru cevap ile sona erdi.