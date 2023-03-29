Van’da il genelinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Van’ın İpekyolu, Edremit ve Gevaş ilçelerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar çatıları uçurdu. İpekyolu ilçesindeki Adliye Sarayı binasının ve Edremit ilçesindeki konutların çatılarını uçuran rüzgar, Gevaş ilçe sınırlarında ise ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Adliye Sarayının uçan çatı parçaları binanın yerleşkesine düştü. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Çatı parçalarının uçtuğu bölgede vatandaşların olmayışı muhtemel can kaybı ve yaralanmaları önledi.

Öte yandan, Gevaş-Tatvan karayolunda bir kamyonet rüzgarın etkisiyle yan yattı. Yan yatan araç, Van Büyükşehir Belediyesine ait iş makinası tarafından kurtarıldı.

Kuvvetli rüzgar uyarısı yapan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü ise ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması şeklinde uyarıda bulundu.