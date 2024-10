Van’ın beş yıldızlı otellerinden Double Tree By Hilton Van Oteli, doğa tahribatını en aza indirmek amacıyla sahil temizliği etkinliği düzenledi.

Edremit Van Gölü sahilinde düzenlenen etkinliğe Double Tree By Hilton Van Oteli Genel Müdürü M. Fırat Kaya ve otel personeli katıldı. Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Kaya, bilinçsiz kullanımdan kaynaklı doğa tahribatını en az seviyeye indirmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, “Sürdürülebilir Turizm ve Temiz Otel sertifikalarını bölgede ilk alan DoubleTree by Hilton Van olarak değerli yönetici ve çalışanlarının gönüllü katılımıyla gerçekleştirdiğimiz ile otelimiz adına sosyal sorumluluk bilincini canlı tutmayı amaçlarken, aynı zamanda toplumsal çevre bilincini oluşturmak adına önderlik yapmanın gururu içerisindeyiz. Gerçekleştirdiğimiz etkinlik sonucu güzel sahillerimizden onlarca çöp poşeti dolusu yabancı maddeyi Edremit Belediyesinin temizlik işleri araçlarına teslim ederek doğadan temizledik. Bu tür sosyal sorumluluk projelerimize faaliyet gösterdiğimiz ve kendimizi her türlü sorunuyla ilgili sorumlu hissettiğimiz Van ilimizde arttırarak devam edeceğiz” dedi.