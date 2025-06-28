Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" Van’da ilk kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Van Kent Meydanı’nda kurulan fuarda, Türkiye genelindeki 64 Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü’nün katılımıyla hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen yüzlerce ürün sergileniyor. Gıda, tekstil, mobilya, el sanatları, ahşap ve deri ürünlerinden oluşan geniş ürün yelpazesi, hem tanıtım hem de satış amacıyla halkla buluşturuluyor. Cezaevlerinde yürütülen eğitim ve mesleki üretim faaliyetlerinin tanıtıldığı fuar, hükümlülerin üretim yoluyla topluma kazandırılmasını hedefliyor. Kaliteli ve ekonomik ürünler sayesinde vatandaşların yoğun ilgisini çeken fuar, her gün 12.00-21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Bugün kapılarını açan fuar, 2 Temmuz’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kırgız çocukların gösterisi sonrası bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İşyurtları Kurumu’nun el sanatları fuarına katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Bu tür fuarları üretim, alın teri ve meslek edinme konusunda değerli bulduğunu ifade eden Vali Balcı, "Bu fuar, ülkenin üretimine katma değer sağlama konusunda çok anlamlı ve önemli bir çalışmadır. Ben bu vesileyle İşyurtları Kurumu Başkanımızı, ekip arkadaşlarını, İşyurtları Kurumlarından müdürlerini, ustalarını ve bu konuda çalışan, meslek edinen mahkumlara yürekten teşekkür ediyorum. Bu fuara ev sahipliği yapan Van Cumhuriyet Başsavcılığımıza, ekip arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bence güzel bir etkinlik olmuş" dedi.

İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci ise yalnızca bir fuarın açılışını gerçekleştirmediklerini dile getirerek, "Aynı zamanda üretim gücümüzü nitelikli insan kaynaklarımızın potansiyelini ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize olan bağlılığımızı ortaya koyan önemli bir adım daha atıyoruz. Bu fuar ceza infaz kurumlarımızda yürütülen üretim faaliyetlerinin toplumla buluştuğu toplumsal farkındalık, mesleki eğitim, sosyal sorumluluk değerlerinin görünür kılındığı önemli bir organizasyondur. İşyurtları Kurumu Adalet Bakanlığımıza bağlı özel bütçeli yapısı ile hükümlü ve çocuklara mesleki beceriler kazandırmak, üretim sürecinde aktif katılımlarını sağlamak ve onları topluma yeniden kazandırmak için yoğun çaba göstermektedir. Bugün ülkemizin dört bir yanında yayılmış 372 işyurdu müdürlüğümüz ile geniş ve etkin bir teşkilat yapısına sahibiz. Mobilya ve tefrişat alanında 55, metal işleri alanında 78, gıda ürünleri alanında 123, tarım alanında 113 ve hayvancılık alanında 20 farklı işyurdu müdürlüğümüzde üretim faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz" diye konuştu.

Ceza infaz yasaların birincil amacının, hükümlülerin topluma kazandırılması olduğuna dikkat çeken Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan da, "Ceza infaz yasalarımızın birincil amacı, hükümlü arkadaşlarımızın topluma kazandırılmasıdır. Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Başkanlığımız, çeşitli iş kollarında hükümlü arkadaşlarımıza çalışma fırsatı sunmaktadır. Yine bu kapsamda, hükümlü arkadaşlarımız belirli bir meslek edinerek, kendilerini yeniden hayata hazırlama ve hayatlarını inşa etme fırsatı bulmaktadırlar. Bu vesileyle, onların topluma entegrasyonları kolaylaştırılmakta ve sağlanmaktadır. Bu fuarda gördüğünüz tüm ürünler, hükümlü arkadaşlarımızın el emeği ve göz nuruyla ortaya çıkmış eserlerden oluşmaktadır. Bizler buradan, tüm hükümlü arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kurdele kesiminin ardından Van Valisi Ozan Balcı ve beraberindekiler stantları gezdi.