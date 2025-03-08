Van’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle düzenlenen ‘Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası’ sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ev hanımları ile çalışan kadınlara yönelik düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması amacıyla ’Evinin Sultanları Projesi’ hayata geçirildi. Bu proje çerçevesinde harekete geçen Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ev hanımlarına ve farklı mesleklerden bayanlara yönelik voleybol turnuvası düzenledi. İl Müdürlüğünün kendilerine tahsis ettiği İpekyolu Çok Amaçlı Spor Salonu’nda buluşan kadınlar, haftada bir gün voleybol antrenmanı ve maç yaptı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonluğu ile bir araya gelen öğretmen, mimar, hemşire, uzman ve antrenör gibi farklı meslek gruplardan kadınlar ve ev hanımları, hareketli bir yaşam için haftanın iki günü düzenli voleybol oynadı.

Turnuva dün akşam oynanan final karşılaşması ile sona erdi. Final karşılaşması öncesinde kadınlara karanfil takdim edip, onların kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadınlarımıza yönelik voleybol turnuvası başlattık. Hem çalışan kadınlarımız hem de ev kadınlarımızdan 80 kadın iştirak etti. Toplam 5 takım katıldı projemize. Bugün de final müsabakalarını yapıyoruz. Hem madalya hem kupa hem de katılım belgelerini takdim edeceğiz" dedi.

Kadınlara yönelik düzenlenen etkinliklerin yılboyu süreceğini aktaran Özdemir, "Kadınları bundan sonra da her platformda görmek istiyoruz. Gerek spor tesislerimizde gerekse gençlik merkezlerimizde, deneyimli antrenör ve beden eğitimi öğretmenlerimiz bu projelere katkı sağlıyorlar. Yeter ki onlar bize taleplerini bildirsinler. Biz tesislerimizi kendilerine açıyoruz. Uzman antrenörlerle onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Kadınlar bizim için önemli. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü itibariyle de bu turnuvayı gerçekleştirdik. Yıl boyu da bu tür etkinliklerimiz devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Turnuvaya katılan kadınlar ise etkinlikte güzel zaman geçirdiklerini ve spor yapma imkanı bulduklarını belirterek projede emeği geçen herkese teşekkür ettiler.