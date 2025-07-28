Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda 127 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 82 kilogram skunk, 42 kilogram 400 gram metamfetamin, 3 kilogram 160 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 5 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi.