Van Valisi Ozan Balcı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) düzenlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenine katıldı.

Van YYÜ’de düzenlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni

öğrencilerin geçişi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Balcı, "İnsanların hayatındaki güzel günlerden biri üniversiteden mezun olduğu gündür. Böyle güzel bir günde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi gibi güzel bir üniversiteden mezun olan gençlerimizin, aileleriyle, sevdikleriyle, hocalarıyla beraber burada bulunmaktan, bu anı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi harika bir üniversite. Böyle doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle harika bir şehir olan Van’da Yüzüncü Yıl Üniversitesi gibi güzel üniversitede okumak, gençlerin hayatlarının önemli bir periyodunu burada geçirmeleri, bu havayı teneffüs etmeleri bence bir ayrıcalık. Gençler sizi yürekten kutluyorum. Büyük emek verdiniz mezun oldunuz. Şimdi umutlarınız, hayalleriniz var. İnşallah umutlarınızı hayallerinizi gerçekleştirirsiniz. Bunu yaparken yılmadan, yorulmadan, mazeret üretmeden, aşkla, şevkle, canla, başla çalışmalısınız. Tüm insanlığa faydalı insanlar olursunuz.Bu arada Rektörümüz ve ekibini, size emek veren anneleriniz, babalarınızı da yürekten kutluyorum. Sizleri yönlendiren, liderlik yapan bilgilerini paylaşan hocalarımız, onlara destek olan üniversitemizin çok kıymetli çalışanlarını yürekten kutluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm gençlerimize yeni hayatlarında başarılar diliyorum. Dereceye giren öğrencilerimizi de kutluyorum" şeklinde konuştu.

Törende konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, "Van YYÜ, 1982 yılında kurulmuş ülkemizin ve bölgemizin en köklü üniversitelerinden biri. Her yıl yaklaşık 6 bin yeni öğrenci aramıza katıldığı gibi 5 bin, 5 bin 500 öğrenciyi de mezun ediyoruz. Öğrencilerimizi en güzel şekilde ve güçlü akademik kadromuzla yetiştiriyoruz. Bizler mezunlarımızın kariyer planlamalarına mezun bilgi sistemimizden de destek veriyoruz. Yani öğrencilerimizi mezun ettikten sonrada bırakmıyoruz. Öğrencilerimizin hayat boyu bütün kariyer adımlarında da onlara destek oluyoruz. E-insan platformu üzerinden öğrencilerimize gerek staj gerekse iş imkanlarını kariyer merkezimiz aracılığı ile ulaştırıyoruz. Bu yılda inşallah öğrencilerimizi uğurlayacağız. Öğrencilerimizin ailelerinin yoğun bir katılımı var. Dolayısıyla bir yandan hüzün bir yandan da sevinç yaşıyorlar. Ben bu duygularla tüm mezun öğrencilerimize başarılar diliyor, ailelerini tebrik ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Balcı, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı lisans birincisi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nurevşan Karakaş’a plaket ve başarı belgesini verdi. Program, halkoyunları gösterisi ve öğrencilerin kep atmasıyla son buldu.