Van Tekstilkent yerleşkesinde bulunan bir iş yerinin jeneratör bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Tekstilkent yerleşkesinde meydana geldi. Bir iş yerinin jeneratör bölümünde çıkan yangının fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangın, kısa sürede olay yerine sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Tekstilkent ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, jeneratör bölümünde maddi hasar meydana geldi. İş yerinde kısa süreli panik yaşanırken, soğutma çalışmalarının ardından bölge güvenli hale getirildi.