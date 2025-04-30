Van Büyükşehir Belediyesi, mahalle muhtarları toplantısını Gürpınar ve Gevaş ilçelerinde yoğun bir katılımla gerçekleştirdi.

Van Büyükşehir Belediyesinin mahallelerin sorunlarının çözümü için yerinde başlattığı muhtar toplantılarının bugünkü ayağı Gürpınar ve Gevaş ilçeleri oldu. İlk olarak Gürpınar ilçesi Borsa İstanbul Kız Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda gerçekleşen mahalle muhtarları toplantısına Genel Sekreter Ulaş Akhan’ın yanı sıra AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Faruk Şamiloğlu, VASKİ Genel Müdürü Emre Eşme, Karayolları, Devlet Su İşleri (DSİ),İl Tarım Müdürlüğü ve VEDAŞ gibi kurumların temsilcileri, Van Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ’nin ilgili daire başkanları ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Genel Sekreter Ulaş Akhan, kent genelinde yıl içinde kapsamlı bir çalışma içinde olacaklarını söyledi. Sorunların tespiti ve çözümü için mahalle toplantıları yaptıklarını ifade eden Genel Sekreter Ulaş Akhan, mahallelerin sorunlarının çözümü için gayretle çalışacaklarını belirtti.

Daha sonra konuşan AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas da, mahallelerdeki sorunların çözümü için Van Büyükşehir Belediyesinin başlattığı muhtarlar toplantısının kıymetli ve önemli olduğunu ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından tek tek söz alan Gürpınar mahalle muhtarları, sorun ve taleplerini dile getirerek, ilgili daire başkanları ve kurum müdürlerinden çözüm noktasından bilgi aldı.

Bir süre daha devam eden toplantı karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

Daha sonra Gevaş ilçesine geçen Genel Sekreter Ulaş Akhan ve beraberindekiler, Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’nin konferans salonunda düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldı. Toplantının amacı ve önemi hakkında kısa bir konuşma yapan Genel Sekreter Ulaş Akhan, ilçedeki sorunların ve eksik kalan hizmetlerin el birliğiyle çözüme kavuşturulması için gayret edeceklerini ifade etti.

Konuşmanın ardından sırayla söz alan muhtarlar sorun ve taleplerini iletti. Bir süre devam eden toplantı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.