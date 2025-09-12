Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde kaldırımları, engelli ve araç yollarını işgal eden işletmelere yönelik sürdürdüğü denetimlerde çok sayıda malzemeye el koydu.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak yürüttüğü çalışmalarda vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetler üzerine yaya ve araç trafiğine yönelik denetimlerini arttırdı. Araçların park etmesini engellemek için yol kenarlarına izinsiz şekilde duba bırakan, ürünlerini kaldırım ve yollara seren işletmeleri önce uyaran Van Büyükşehir Belediyesi, daha sonra yazılı tebliğ de bulunuyor.

Daha önce yapılan uyarılara rağmen kamuya açık alanları işgal etmeye devam eden işletmelere de müdahale edildi. İki Nisan Caddesi’nde yer alan işletmelere yönelik denetimlerde cadde ve kaldırımları işgal eden ürünler toplanırken, bazı işletmelere de cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, araç yollarının araçlara, kaldırımların yayalara, engelli yollarının ise engelli bireyler için ayrıldığını hatırlatarak, bu alanların işgal edilmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı.

Van Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kamu düzenini ve şehir estetiğini korumak adına denetimlerine kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.