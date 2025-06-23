Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Sakarya’da hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkması bekleniyor. Bu gelişmenin ardından Sakarya Valiliği, özellikle 24-29 Haziran tarihleri arasında yaşanacak aşırı sıcaklara karşı vatandaşları 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.

Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre önümüzdeki günlerde şehir genelinde yaşanacak sıcaklıklara karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, artan sıcaklıkların güneş ve sıcak çarpması gibi sağlık risklerini beraberinde oluşturulabileceği vurgulandı. Yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin daha dikkatli olması istenilen açıklamada, "T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Sakarya ilimizde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde çıkması beklenmektedir. Özellikle 24-29 Haziran tarihleri arasında sıcaklıkların 36 dereceye kadar yükselmesiyle birlikte güneş çarpması, sıcak çarpması ve buna bağlı riskleri artacaktır. Dikkat edilmesi gereken hususlar; 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalıdır. Yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı olanlar özel tedbirler almalıdır. Bol sıvı tüketilmeli, güneş koruyucu ürünler kullanılmalı ve serin ortamlarda bulunulmalıdır" ifadeleri yer aldı.