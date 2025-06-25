Zonguldak Valiliği önündeki caddede bulunan bir süs ağacında kümelenen çok sayıda arı, görenleri hayrete düşürdü.

Vatandaşları şaşırtan olayın ihbar edilmesi üzerine arıcılık işiyle ilgilenen Mustafa Güner, arıları toplamaya başladı. Arıların saldırgan davranış sergilemediği; korkulacak bir durumun söz konusu olmadığı ifade edilirken yoğun arı kümesinin oluşturduğu görüntü, çevredeki vatandaşları endişelendirdi.

Güner, arı topluluğunu dikkatle ağaçtan alarak karton bir kutunun içine yerleştirdi ve bölgeden uzaklaştırdı. Vatandaşlar, bu profesyonel müdahale sonrası derin bir nefes aldı.