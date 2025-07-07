Afyonkarahisar Valiliği ve Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Dernekleri Federasyonu iş birliğinde, Afgan Hazara Türkleri’nin katılımıyla Cemevinde düzenlenen programda aşure ikram edildi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın katılımlarıyla, Muharrem Ayı dolayısıyla anlamlı bir anma programı düzenlendi. Afyonkarahisar Valiliği ve Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Dernekleri Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen program, Afgan Hazara Türkleri’nin de katılımıyla Cemevinde yapıldı. Etkinlikte, Kerbela’da şehit edilen Hz. Hüseyin ve silah arkadaşları rahmet ve hüzünle anıldı. Program çerçevesinde birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu öne çıkarken, katılımcılara aşure ikramı da yapıldı. Alevi-Bektaşi geleneğinde önemli bir yere sahip olan Muharrem etkinliği, toplumun tüm kesimlerinden geniş katılım gördü.