Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve kurum içi iletişimi güçlendirmek amacıyla "İletişim Eğitimi" gerçekleştirildi.

Eğitim programı, Doç. Dr. Ali Fikret Aydın’ın sunumuyla hastane konferans salonunda yapıldı. Eğitime hastane personeli yoğun ilgi gösterdi. Program çerçevesinde sağlık çalışanlarının hasta ve hasta yakınlarıyla daha sağlıklı iletişim kurabilmeleri, ekip içi iş birliğini güçlendirebilmeleri adına empati, beden dili, etkin dinleme ve çatışma yönetimi gibi konular ele alındı. Aydın, etkili iletişimin sadece mesleki başarıyı değil, hasta memnuniyetini ve tedavi sürecinin etkinliğini de doğrudan etkilediğini vurguladı.