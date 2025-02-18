Malatya’da hayata geçirilmesi planlanan Malatya Basın Merkezi projesi, Malatya Valisi Seddar Yavuz’a sunuldu. MGTC Başkanı Mehmet Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, TMMOB Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Yunus Emre Fidanel ile birlikte Valilik makamında projeye ilişkin detayları aktardı.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) öncülüğünde yürütülen Malatya Basın Merkezi projesi, gazetecilere, medya kuruluşlarına ve üniversite öğrencilerine kapsamlı bir çalışma alanı sunmayı amaçlıyor. Bölgesel ve ulusal basın için stratejik bir merkez niteliği taşıyan proje, modern dijital medya altyapısıyla dikkat çekerken, kriz dönemlerinde haber üssü olarak da hizmet verecek.

TMMOB Mimarlar Odası Malatya Şubesi tarafından hazırlanan proje tamamlandı. Özellikle 6 Şubat depreminin ardından basın kuruluşlarının yaşadığı altyapı sorunlarını gidermeyi hedefleyen merkez, üç katlı olarak inşa edilecek. Merkezde basın çalışma ofisleri, toplantı salonları, dijital medya üretim alanları ve çok amaçlı etkinlik salonları yer alacak.

Ayrıca, İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi İletişim Fakülteleri ile iş birliği içinde, öğrencilere staj ve uygulamalı eğitim imkanı sağlanacak. Doğu Anadolu’daki medya faaliyetlerini güçlendirmeyi amaçlayan bu proje, yerel ve ulusal basın kuruluşlarına modern ve teknolojik altyapıya sahip bir çalışma ortamı sunacak.

MGTC Başkanı Mehmet Aydın ve yönetimi, Malatya Valisi Seddar Yavuz’u makamında ziyaret ederek projeyi tanıttı. Ziyarette, TMMOB Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Yunus Emre Fidanel de yer aldı. Projeyi detaylarıyla inceleyen Vali Yavuz, Malatya basını için bir prestij niteliği taşıyan merkezin hayata geçirilmesi adına destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Yerel yönetimler ve merkezi hükümetin desteğiyle kısa süre içinde hayata geçirilmesi planlanan Malatya Basın Merkezi, kentin medya alanındaki en önemli projelerinden biri olacak.