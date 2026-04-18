Hakkâri-Van kara yolunda meydana gelen heyelanın ardından bölgede incelemelerde bulunan Vali İbrahim Taşyapan, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek riskin devam ettiğini söyledi.

Hakkari-Van kara yolunun Akçalı mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolda ciddi hasar oluştu. Bölgeye giderek çalışmaları yârinde inceleyen Vali İbrahim Taşyapan, ulaşımın kontrollü şekilde sağlandığını ifade etti. Bölgede ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını vurgulayan Vali Taşyapan, küçük araçların belirli aralıklarla geçişine izin verildiğini, ağır tonajlı araçların ise güvenlik gerekçesiyle güzergahı kullanamadığını söyledi. Alternatif yol çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Vali Taşyapan, Karayolları, Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi ekiplerinin koordineli şekilde yeni bir güzergah oluşturmak için sahada yoğun çaba harcadığını dile getirdi. Bölgede riskin devam ettiğine dikkat çeken Vali Taşyapan, özellikle gece saatlerinde görüş zorlukları nedeniyle yolun geçici olarak trafiğe kapatılmasının planlandığını belirterek vatandaşlardan zorunlu olmadıkça bu güzergahı kullanmamalarını istedi. Vali Taşyapan, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte alternatif yolun kısa sürede hizmete açılmasının hedeflendiğini belirterek, alınan tüm tedbirlerin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla uygulandığını söyledi.