Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 1989 yılında Tunceli’de vatani görevini ifa ederken şehit olan Sedat Çakır’ın ailesini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Vali Sözer şehidimizin kıymetli ailesiyle bir süre görüşerek hal ve hatırlarını sordu, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti. Vali Sözer, "Şehitlerimizin aileleri, bu vatanın onur ve şeref abideleridir. Aziz şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır" diyerek şehit ailelerine duyulan minneti dile getirdi.

Ziyaretin sonunda, aziz şehidimiz Sedat Çakır dualarla anıldı; şehidin ailesine sabır ve sağlık temennilerinde bulunuldu.