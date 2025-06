İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı Birinci Olağan Toplantısı’nda konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Komşu şehirlerde, ülkemizin diğer bölgelerinde ve küresel düzeyde herhangi bir yerde meydana gelebilecek felaketlere müdahale edebilecek bir kapasite oluşturmak, Antalya olarak bizim sorumluluklarımızdan birisidir. Elimizdeki kapasitenin dünya standartlarının üzerinde olması gerekmektedir ve bizler de hazırlıklarımızı bu doğrultuda yapmaktayız" dedi.

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı Birinci Olağan Toplantısı, Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Antalya ve çevresinin oluşabilecek afetlere karşı her an hazır olması gerektiğini ifade eden Vali Şahin, "Bölgemiz, hem sismik açıdan hem de diğer afet türleri bakımından oldukça hareketli bir coğrafyada yer alıyor. Dolayısıyla her an afetlerle karşılaşma riskimiz var. Ayrıca Antalya’nın bir dünya şehri olduğunu da hatırlatmak isterim. Bu nedenle burada yaptığımız çalışmalar ve oluşturduğumuz kapasite yalnızca Antalya’da yaşanabilecek olumsuzluklara müdahale etmekle sınırlı kalmamalıdır. Komşu şehirlerde, ülkemizin diğer bölgelerinde ve küresel düzeyde herhangi bir yerde meydana gelebilecek felaketlere müdahale edebilecek bir kapasite oluşturmak, Antalya olarak bizim sorumluluklarımızdan birisidir. Elimizdeki kapasitenin dünya standartlarının üzerinde olması gerekmektedir ve bizler de hazırlıklarımızı bu doğrultuda yapmaktayız" sözlerini kaydetti.

"Orman yangınları riskine karşı son derece dikkatli ve duyarlı olmalıyız"

Yaşanılabilecek bir afet durumunda kapasite bilgisinin kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Vali Şahin, "Afet durumlarında, özellikle de deprem gibi büyük afetlerde, sahip olunan kapasite bilgisi çok önemlidir. Ne var, nerede ve kimde sorularının yanıtı büyük önem taşır. Bizler de bu yönde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Konuşmasının devamında son günlerde artan hava sıcaklıklarına da değinen Vali Şahin, sıcaklıkların önümüzdeki günlerde yükselmesiyle birlikte özellikle Antalya ve çevresinde orman yangını riskinin arttığını belirtti. Bu kapsamda, vatandaşların son derece dikkatli ve duyarlı olmalarının yanı sıra belirlenen kurallara eksiksiz şekilde uymalarının hayati önem taşıdığını vurguladı. Vali Şahin, ayrıca kronik rahatsızlığı bulunan ve risk grubunda yer alan vatandaşların, belirtilen saatler dışında dışarı çıkmamaları gerektiğini ifade etti.

Vali Hulusi Şahin’in konuşmasının ardından, AFAD İl Müdürü Necmi Erçin tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri hakkında sunum yapıldı.

AFAD İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Vali Hulusi Şahin, Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz, AFAD İl Müdürü Necmi Erçin ve ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri ile STK temsilcileri katıldı.