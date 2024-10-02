Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Mersin Üniversitemiz, Tazelenme Üniversite kampüsünü kuran 10. Üniversite olmuştur" dedi.

Vali Pehlivan, Akdeniz Kültür Merkezi’nde düzenlenen Mersin Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi Açılış Töreni ile Dünya Yaşlılar Günü etkinliğine katıldı. Programda konuşan Pehlivan, Mersin Üniversitesi bünyesinde, 60 yaş ve üzeri yaşlılar için hizmet verecek Tazelenme Üniversitesi’nin hayırlı olmasını diledi. Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Prof. Dr. İsmail Tufan’ın öncülüğünde 2000 yılında başlatılan ’GeroAtlas’ çalışmasının halen devam ettiğini belirten Pehlivan, "Öğrendim ki yurdumuzun pek çok iline, benim doğduğum yer olan, memleketim Rize’nin yaylalarına kadar gitmiş ve oradaki yaşlı büyüklerimizi de takip etmişler. Bu çalışma devam ederken 2015 yılında 60+ Tazelenme Üniversitesi kurulması kararı verilmiş ve 2016 yılında uygulamaya konulmuş. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla üniversitelerimiz birer birer protokol imzalamış ve bu uygulamayı başlatmıştır. Mersin Üniversitemiz, Tazelenme Üniversite kampüsünü kuran 10. Üniversite olmuştur" diye konuştu.

"Yaşlılarımızın oranı giderek artıyor"

Dünya nüfusunun yaşlandığını ifade eden Pehlivan, "Ülkelerdeki sahip olunan nüfus içerisinde yaşlılarımızın oranı giderek artıyor. Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan ülkemizde dahi yaşlı nüfus artıyor. 2018’de 7.2 milyon olan yaşlı nüfusu 5 yıl içerisinde yüzde 21 nispetinde artarak 8.7 milyon kişiye çıktı. Oran olarak yaşlı nüfus yüzde 8.8 iken 5 yıllık süreçte bu oran yüzde 10.2’ye yükseldi. Yaşlılık oranı yüzde 10’un üzerine çıktığında o ülkenin nüfusunun yaşlandığı kabul ediliyor. Japonya’da yüzde 30 nispetinde yaşlı nüfusu var. İtalya’da bu oran yüzde 24, İskandinav ülkelerinde yüzde 22 civarında. Ülkemiz yaşlı nüfus oranında 67. sırada yer alıyor. Yapılan projeksiyonlara göre 2040’lı yıllarda yaşlı nüfusun yüzde 16’lara, 2060 yıllarında yüzde 20’nin üzerine çıkması bekleniyor. Elbette bu oranlar hem kamu birimlerine hem bu işle iştigal eden özellikle de bilimsel çalışmalar yapan üniversitelerimize, akademisyenlerimize muhtelif öngörülerde bulunmak, politikalar geliştirmek açısından belli çağrılar yapıyor" dedi.

"Yaşam boyu öğrenme açısından büyük önem taşıyor"

Açılışını yaptıkları Tazelenme Üniversitesi’nin yaşam boyu öğrenme açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Pehlivan, "Amaç, Tazelenme Üniversitesi’ne öğrenci olarak kaydolan büyüklerimizin veya belli bir yaşın üstüne çıkmış, belki de şu anda gençlere tavsiye ettiği zamanı değerlendirme tavsiyesine kendisi gençken günün şartlarından kaynaklı, belki yaşamında önüne çıkan engeller nedeniyle yapamadığı ama içinde ukde kalan hususlarda, bu kurulan üniversite dahilinde sunulan imkanları değerlendirerek geçmişte yapamadıklarını şimdi bir nebze olsun telafi etmesini sağlamaktır. Biz de bu süreçte Valilik olarak, İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer kurumlarımızla birlikte destek konusunda ne yapılması gerekiyorsa ilgili personelimizle birlikte yapmaya hazırız. Hatta bir gün bir dersinize dahil olmaktan, sizlerle birlikte o dersi işlemekten, söyleşi yapmaktan memnuniyet duyarım" diye konuştu.

"El yapımı ürünlerinin bulunduğu sergi gezildi"

Programda, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı ve Tazelenme Üniversitesi Projesi Kurucu Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülüşan Özgün Başıbüyük, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz konuşma yaptı. Mersin Üniversitesi Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı ve Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Öğretim Görevlisi İbrahim Duman’ın, Dünya Yaşlılar Günü teması ile sunum gerçekleştirdiği programda, Mersin Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencisi Ayşe Ağaçsopa, günün anlam ve önemini belirten mesajı okudu. Program kapsamında, Erdemli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinin el yapımı ürünlerinin bulunduğu sergi gezildi.

60 yaş üstü 43’ü kadın 50 öğrenci eğitim alacak

Akdeniz Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAÇUMER) bünyesinde bulunan ve bilimsel yürütücülüğü Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından yapılan bir sosyal sorumluluk projesi olan 60+ Tazelenme Üniversitesi, Mersin Üniversitesi’nde 10. üniversite olarak faaliyete başladı. 60+ Tazelenme Üniversitesi öğretim üyeleri gönüllülük ilkesiyle ders verirken, eğitim ve öğretime katılan 60 yaş ve üzeri bireyler de eğitimden ücretsiz faydalanıyor. Toplam 4 dönem sürmesi planlanan eğitimler, haftada 2 gün 4 saat (2 saat teorik, 2 saat uygulamalı) olarak planlanıyor. Program kapsamında 60 yaş üstü 43’ü kadın 50 öğrenci eğitim alacak.