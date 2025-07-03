Bağımlılıkla mücadele çalışmalarının etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla yapılan Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirildi.

"Gelecek nesillerimizin korunması için çocuklarımızın ve gençlerimizin zararlı maddelerden muhafaza edilmesi, kamu otoritelerinin en önemli hedefidir" diyen Vali Özkan, bu bağlamda bağımlılıkla mücadele konusunda tüm kurumların koordineli ve hassas bir şekilde hazırlanan Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde çalışmalarını yürütmesi gereğinin altını çizdi. Bağımlılıkla mücadelenin herkesin en önemli görevi olduğunu söyleyen Vali Özkan "Öğretmenler, aile hekimleri, imamlar, muhtarlar tek tek ailelerle iletişime geçerek bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını yürütmelidir. Bu çalışmalarda sosyo-kültürel yapının ve ailenin durumunun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir" dedi.

Teknolojinin gelişmesi ile elimizdeki telefonla dünyanın her köşesine, her bilgiye ulaşabildiğimizi ve bu sebeple çocuklarımızın daha büyük bir risk altında olduğunu vurgulayan Vali Özkan, anne ve babaların daha duyarlı olması ve bu riskin farkında olarak hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Vali Özkan, konuşmasına şöyle devam etti: "Gençliğimizi ve toplumumuzu tehdit eden bu sorunun çözülmesi, bilinçli ve sağlıklı bir gelecek nesil oluşturma noktasında tüm kurumlarımızın koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütmeleri önem arz etmektedir. Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantımızın da en önemli amacı bu koordinasyonu sağlamak, madde bağımlılığının azaltılması ve önlenmesi, bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, madde bağımlılarının rehabilitasyonuna yönelik çalışmaları değerlendirmektir. Sağlıklı toplumun muhafazası ile devamı için bağımlılık ve zararlı alışkanlıktan uzak bir gelecek diliyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum"

Toplantı bağımlılıkla mücadelede alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken çalışmalara ilişkin görüş ve önerilerin alınmasıyla sona erdi.