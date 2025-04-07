Kütahya Valisi Musa Işın, kent esnafını ziyaret ederek hem vatandaşlarla hem de iş yeri sahipleriyle bir araya geldi.

Saman Pazarı ve Pekmez Pazarı’nda gerçekleşen ziyarette Vali Işın, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Sıcak ve samimi sohbetlerin yaşandığı ziyarette esnaf, Vali Musa Işın’a ilgisi ve desteği için teşekkür etti. Vali Işın ise esnafın toplumun bel kemiği olduğunu vurgulayarak, "Kütahya’mızın gelişmesi ve kalkınmasında esnafımızın rolü büyük. Her zaman yanınızdayız" dedi.