Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Belen ilçesinde yapımı devam eden 24 derslikli ilkokul inşaatında incelemelerde bulundu.
Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'da eğitim yuvaları insa edilmeye devam ediyor. Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi2nde TOKİ Konutları içerisinde inşa edilen okul binasının şantiye alanını inceleyen Vali Masatlı, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik projelerin sürdüğü Hatay'da söz konusu okulun tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki öğrenci kapasitesinin artırılması hedefleniyor.
