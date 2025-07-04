İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ’Hastane Sınıfı Açılış Töreni’ ne katıldı. Vali Davut Gül ve Başkan Ahmet Cin açılışın ardından sınıfta eğitim öğretim gören öğrencileri ziyaret etti.

İstanbul Valiliği himayelerinde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Toplumsal Gelişim Merkezi ve Sosyal Dayanışma Derneği iş birliğiyle, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde yenilenen hastane sınıfının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, İstanbul Valisi Davut Gül, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve hastane yetkilileri katıldı.

Açılışta kısa bir konuşma gerçekleştiren Vali Gül, açılışta emeği geçenlere teşekkür ederek sınıfın hayırlı olmasını diledi. Vali Gül ve beraberindekiler kurdele kesiminin ardından sınıfta eğitim öğretim gören öğrencileri ve öğretmenleri ziyaret etti.