Erciyes’te bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX Türkiye) ödül törenine katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Kayseri turizminin amiral gemisi olan Erciyes’te dünya şampiyonlarını izlemenin keyfini yaşıyoruz. Türkiye’nin en yakışıklı dağında, artı 25 derecede dünyada belki de ilk Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası yapılıyor. Dünyada artı 25 derecede hiçbir dağda kar yokken, biz güneşin altında ama her yerimiz kar bu şampiyonayı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes; Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’na (SNX Türkiye) ev sahipliği yapıyor. Şampiyonayı takip eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "Çok mutlu olduğumuzu ifade edelim. Çünkü; Türkiye’nin en yakışıklı dağında, artı 25 derecede dünyada belki de ilk Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası yapılıyor. Dünyada artı 25 derecede hiçbir dağda kar yokken, biz güneşin altında ama her yerimiz kar bu şampiyonayı gerçekleştiriyoruz. Şu an dünyanın birçok ülkesinde canlı yayınlandığını biliyoruz. 1 milyara yakın insan ekstrem sporlarına olan ilgiden kaynaklı olarak bu şampiyonayı izlediğini biliyoruz. Birçok izleyiciyle beraber Kayseri turizminin amiral gemisi olan Erciyes’te dünya şampiyonlarını izlemenin keyfini yaşıyoruz. Kayseri valisi olarak böyle güzel bir organizasyon ile dünya şampiyonasının yapılmasından dolayı da çok mutlu olduğumu ifade ediyorum" dedi.

"Spor müsabakalarını bu şehirde artıracağız"

Kayseri’de spor organizasyonlarını artıracaklarını ifade eden Vali Çiçek, "Erciyes’te bu sene otellerimizin yüzde 80’inin dolu olması bizleri çok mutlu etti. Bunun sebeplerinden bazıları spor organizasyonlarıyla alakalı. Özellikle spor turizmi öyle bir şey ki; spor turizmi geliştiğinde konaklamada otellerin gelişmesi, esnafla konuştuğumuzda inanılmaz ticaretin olduğunu söylüyorlar. Bu sene çok mutluydum; keşke skoru da farklı olsaydı ama futbolda Türk Milli Takımımızı Kayseri’de misafir ettik. Berabere kaldık, ondan dolayı üzüldük ama şehri görmeliydiniz. Şehir baştan sona bayraklarla süslüydü. Galler seyircisi, bizim seyircimiz, otellerimizin tıklım tıklım dolması, alışveriş merkezlerimizin hepsinin dolması bizi mutlu etmişti. Şimdi de öyle; Finlandiya’dan, Danimarka’dan, Norveç’ten birçok sporcu, basın mensupları ile şehrimiz cıvıl cıvıl. Kayseri’nin bir buçuk milyonluk nüfusu içerisinde bu potansiyele sahibiz. Kesinlikle spor müsabakalarını bu şehirde artıracağız" diye konuştu.