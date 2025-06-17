Hakkari Valisi Ali Çelik, yapımı devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Hakkari Valisi Ali Çelik beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ile birlikte yapımı devam eden okul inşaatlarını gezdi. Burada yaptığı açıklamasında son iki yılda Hakkari’de 24 derslikli 4 anaokul, 36 derslikli 2 ilk ve ortaokul, 16 derslikli 1 lise, 48 daireli 2 öğretmen konutu, 1 spor salonu ve bir halk eğitim binasının kazandırıldığını hatırlatan Vali Çelik, "Ayrıca toplam 160 derslikli 7 ilk ve ortaokul, 12 derslikli 1 anaokulu, 32 derslikli 2 lise binası, 1 spor salonu, 100 yataklı öğretmenevi ve 24 dairelik öğretmen lojmanının inşaatı da devam etmektedir" dedi.

Amaçlarının eğitim altyapısını güçlendirmek olduğuna vurgu yapan Vali Çelik, "Hakkari ve ilçelerimizde, okullarımızın fiziki problemlerini çözerek ilimizin eğitim imkânlarını daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. En büyük servetimiz olan çocuklarımızı, ilmin ışığında koruyarak, onlar için daha fazla ne yapabiliriz konusu, bizlerin değişmeyen gündemidir. Amacımız, merkezde olduğu gibi ilçelerimizde de eğitim altyapısını güçlendirmek, kaliteyi artırmaktır. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında, Hakkâri ve ilçelerimizde, okullarımızın fiziki problemlerini çözerek ilimizin eğitim imkânlarını daha da güçlendirmeyi ve öğrencilerimize daha iyi bir öğrenim ortamı sunmayı hedefliyoruz. İnşallah, bu güzel okullarda okuyacak çocuklarımız ve gençlerimiz; ailelerine, milletine, bayrağına ve vatanına, hayırlı işler yapacak ve ileride iyi yerlere geleceklerdir" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ise eğitim yatırımlarının plan, proje ve yapım işlerinin devam ettiğini belirterek, "Ülkemiz, son çeyrekte eğitime büyük yatırımlar yapmış, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için büyük fırsatlar sunmuştur. Bizler de bu fırsatları değerlendirerek Hakkâri’mizde, devletimizin katkılarıyla okullarımızı, pansiyonlarımızı, spor salonlarımızı yapmaya ve yenilemeye devam edeceğiz" diye konuştu.