2025 eğitim-öğretim yılı sonunda 441 okulda 60 bin 842 öğrenci karne aldı. 4 bin 672 öğretmen ve idareci de 3 aylık yaz tatiline girdi.

Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve kurum yöneticilerimizle ile birlikte, Cumhuriyet İlkokulu ile Ortaokulunda düzenlenen yıl sonu karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Vali Ali Çelik, törenin yapılacağı okula gelişinde, bahçede, öğrencileri ve öğretmenler tarafından çiçeklerle karşılandı. Vali Çelik, karnelerini almak için heyecanla bekleyen ilkokul öğrencilerinin her birine tatilde zevkle okuyacakları birer öykü kitabı hediye etti. Toplamda, 5 bin 200 adeti bulan kitapların içerisine, Vali Ali Çelik’in, öğrenci ve velilere hitaben kaleme aldığı mektup da eklendi.

Karnelerin öğrencilere takdim edilmesi sırasında, öğrencilere tavsiyelerde bulunan Vali Çelik, öğrencilerin tatillerini, yaz kurslarında değerlendirip sportif ve sosyal faaliyetlerde bulunarak ve kitap okuyarak geçirmelerini istedi. Vali Çelik, ayrıca il geneli 441 okulda 60 bin 842 öğrencinin karne aldığını ve 4 bin 672 öğretmenin bugün itibariyle tatile girdiği bilgisini paylaştı.

"Eksiklikler mutlaka kapatılır, aslolan iyi birer insan olmaktır"

Programda bir konuşma yapan Vali Çelik, "Sevgili yavrularımızın, onları yetiştiren anne-baba ve öğretmenlerimizin, sene sonu karne heyecanını paylaşıyorum. Karneler, sadece bir gözden geçirme, ne halde olduğumuzu görme belgesidir, işin sonucu değildir. Eksiklikler mutlaka kapatılır. Aslolan, iyi birer insan olmaktır. Erasmus, e-Twinning ve TÜBİTAK başta olmak üzere bilimsel proje yarışmalarında ve Avrupa’ya akreditasyon konusunda, yıl içerisinde, çok yüksek bir başarı ve katılım gerçekleştirildi. Özellikle okul sporlarında, altını çizerek ve büyük bir mutlulukla ifade edeyim ki Türkiye birincileri, Hakkari’mizden çıktı ve çıkmaya devam ediyor. Tarihi birikimi, derinliği, kadim medeniyet anlayışı, doğası ve buna bağlı dinamikleriyle Hakkari’miz, bir çok alanda, çok daha ötesini elde edebilecek bir potansiyeli içerisinde barındırıyor. Çocuklarımızın her birinin içerisinde, ayrı bir cevher var; nitekim, öğrencilerimizin sportif alandaki başarılarından da bunu görebiliyoruz. Bu evlatlarımızı keşfedip itinayla eğiten eğitmenlerimize, teşekkür ediyorum" dedi.

"Yaz tatili, öğretmenlerimizin kendilerini yenilemelerine vesile olsun"

Vali Çelik, "Eğitim- öğretimde yük öğretmenler ile eğitim liderlerinin omuzlarındadır. Hızlı değişim ve dönüşümlerin yaşandığı günümüzde, dinamik bir sistem olan okulların, bu değişimlere ayak uydurabilmeleri; ancak kendini güncelleyen ve geliştiren öğretmen ve okul yöneticileriyle mümkündür. Bu yaz tatilinin, eğitimcilerin kendilerini geliştirmelerine ve güncellemelerine vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.