Çorum Valisi Ali Çalgan, "Hem devlet hem de millet olarak şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanındayız" dedi.

Çorum Valisi Ali Çalgan ve Eşi Halide Çalgan, Irak’ın Kuzey’inde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı ateş sonucu 2022 yılında şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam’ın ailesini ziyaret etti. Ziyarette şehidin babası Bedri Karaçam ve annesi Aysel Karaçam ile bir araya gelen Vali Çalgan, "Şehitlerimizin emaneti olan kıymetli aileleri başımızın tacıdır. Hem devlet hem de millet olarak şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanındayız. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

Yapılan Ziyarette Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, ASAL Bölge Başkanı Personel Yarbay Erdal Dirik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ve eşi Elif Aydın ile Müftülük Din Hizmetleri Şube Müdürü Ali Şen de hazır bulundu.