Vakıflar Bölge Müdürlüğü Bursa’da üç noktada iftar sofrası kuracak. Bölge Müdürlüğü bünyesinde Bilecik, Yalova ve Sakarya’da da iftar sofraları kurulacak

Vakıf medeniyetinin köklü temsilcisi Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan ayında kuracağı iftar sofralarıyla birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma geleneğini sürdürecek. ’Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet’ sloganıyla bu Ramazan ayında da vatandaşlara Ramazan sofrası kurmaya gayret gösteren Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü, Bursa’da Emir Sultan Hamamı ve Emir Buhari Kültür Merkezi’nde, Şevket Yılmaz Hastanesi Acil servisi yakınında bulunan Barış Manço Kültür Merkezi’nde, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servisi yanındaki yemek salonunda olmak üzere üç noktada iftar sofraları kuracak. Yalova’da Abdülhamid Han Camii altındaki toplantı salonunda, Bilecik’te Öğretmenevi düğün salonunda, Sakarya’da ise Aziz Duran Kentpark’ı içerisinde yer alan Belpaş Sosyal Tesislerinde ve Serdivan Fatih Camii yanındaki iftar çadırı olmak üzere iki noktada iftar sofraları kuracak.

Ramazan ayının merhamet ve paylaşma ayı olduğu, Vakıf medeniyetindeki paylaşma ve yardımlaşma ruhunun canlı tutularak özellikle ibadet mekanları ile acil servis yakınlarında vatandaşların iftar yapma imkanlarını kolaylaştırmak için bu noktalarda Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce iftar sofraları kurulduğu belirtildi.