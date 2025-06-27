Bursa’nın Orhangazi ilçesinde dün gece İznik Gölü sahiline yakın bir arazi yolu üzerinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunan Afgan uyruklu bir şahsın cinayet zanlısı olduğu ileri sürülen bir başka Afganlı sabaha karşı olay yerinden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta yolda yürürken yakalandı.

Olay akşam saat 21.00 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Çakırlı Mahallesi altında İznik Gölü sahilindeki arazi yolu üzerinde meydana gelmişti. Alınan bilgilere göre göre bölgedeki bir şahsın çiftliğinde çalıştığı belirlenen ve kimliği belirlenemeyen Afgan uyruklu şahıslar yine çiftlik sahibine çalıştıktan sonra akşam saatlerinde yevmiyelerini alarak çiftlikten ayrıldı.

Motosikletle çiftlikten ayrılmış

Bir süre sonra Göl kenarındaki arazi yolu üzerinde yerde hareketsiz yatan bir şahsı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Afgan uyruklu olduğu bildirilen şahsın yanındaki motosikletin ise çalıştıkları çiftlik sahibine ait olduğu belirlendi. Feci şekilde öldürülen şahsın arkadaşı olan ve olaydan sonra ortadan kaybolan yine Afgan uyruklu şahsın yakalanması için ise Jandarma çalışma başlatmıştı.

Sabaha karşı yakalandı

Cinayet zanlısı olduğu iddia edilen şahıs sabah saatlerinde olay yerinden yaklaşık 8 kilometre uzakta Orhangazi-İznik karayolu kenarında yürürken yakalandı. Jandarma Komutanlığına götürülen şahsın ifadesi devam ediyor.