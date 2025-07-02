Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte vücuttaki sıvı ve mineral dengesi değiştiğini belirten Diyetisyen Ayşenur Koçer, sıcak yaz günlerinde vücudun direncini korumak için dengeli beslenme ve yeterli sıvı alımının büyük önem taşıdığını sıcak hava şartlarının sağlık üzerindeki etkilerine karşı özellikle su içmenin ve beslenme alışkanlıklarının önemine dikkat çekti.

Yaz mevsiminin etkisini artırdığı günlerde uzmanlar sıcak hava şartlarının vücut üzerindeki olumsuz etkilerine karşı vatandaşları uyarıyor. Artan sıcaklıklarla birlikte vücutta terleme oranı yükselirken, bu durum sıvı ve mineral kaybına neden oluyor. Bu dengenin korunmaması halinde halsizlik, baş dönmesi ve dikkat dağınıklığı gibi sağlık sorunları ortaya çıkabildiğini belirten beslenme uzmanları yeterli sıvı alımının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, yaz aylarında günlük en az 2,5 litre su tüketimi öneriliyor. Her bireyin yaz mevsiminde en az 2,5 litre su tüketmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Ayşenur Koçer su ihtiyacının idrar renginden anlaşılabileceğini söyledi. Koçer, "İdrar açık sarı ya da saydam ise su tüketimi yeterlidir. Koyu sarıysa vücut susuz kalmış demektir" dedi.

Sıvı alımını destekleyen gıdalar önerdi

Yalnızca su değil, ayran, maden suyu, komposto ve ev yapımı soğuk içeceklerle de sıvı kaybının önlenebileceğini belirten Koçer, ayrıca karpuz, kavun, domates ve salatalık gibi su oranı yüksek sebze-meyvelerin sofralarda yer alması gerektiğini vurguladı. Zeytinyağlı enginar ve taze fasulye gibi sebze yemeklerinin hem hafif hem de besleyici olduğunu kaydeden Koçer, ızgara balığın da sağlıklı protein açısından zengin bir seçenek olduğunu ifade etti.

Yazın yapılan hatalara karşı uyardı

Yaz aylarında sık yapılan hatalara da değinen Diyetisyen Koçer, "Yetersiz su içmek, şekerli meşrubatları tercih etmek, meyve porsiyonlarını aşmak, fazla dondurma tüketmek, kızartma yemekler ve açıkta kalmış gıdaları yemek sağlığı olumsuz etkileyebilir" diyerek uyarıda bulundu.