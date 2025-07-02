FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın son 16 turunda karşılaşmalar sona erdi. Çeyrek final maçları 4-5 Temmuz’da oynanacak.

ABD’de gerçekleştirilen FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın son 16 turunda maçlar tamamlandı. Çeyrek finale Avrupa’dan 5, Brezilya’dan 2 ve Suudi Arabistan’dan da 1 takım çıktı. Son 16 turunun en sürpriz sonucunda Al Hilal, Manchester City’i uzatmalarda 4-3 yendi. Fluminense’nin, Inter’i 2-0’lık skorla elemesi de bu turun en dikkat çekici sonuçlar arasındaydı. Son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ise Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi’nin formasını giydiği Inter Miami’yi 4-0 ile geçti.

Milli futbolcuların karşı karşıya geldiği eşleşmede Arda Güler’in ekibi Real Madrid, Kenan Yıldız’ın formasını giydiği Juventus’u 1-0 mağlup etti. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü’nün takımı Benfica ise Chelsea’ye uzatmalarda 4-1 kaybetti.

Çeyrek final müsabakaları 4 ve 5 Temmuz’da oynanacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın son 16 turunda alınan sonuçlar ve çeyrek final programı şöyle:

Son 16 turu sonuçları

Palmeiras: 1 - Botafogo: 0

Benfica: 1 - Chelsea: 4

Paris Saint-Germain: 4 - Inter Miami: 0

Flamengo: 2 - Bayern Münih: 4

Inter: 0 - Fluminense: 2

Manchester City: 3 - Al Hilal: 4

Real Madrid: 1 - Juventus: 0

Borussia Dortmund: 2 - Monterrey: 1

Çeyrek final

4 Temmuz Cuma

22.00 Fluminense - Al Hilal

5 Temmuz Cumartesi

04.00 Palmeiras - Chelsea

19.00 PSG - Bayern Münih

23.00 Real Madrid - Borussia Dortmund