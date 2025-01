Halk arasında ’sarı serum’ ve ’atom’ diye bilinen serumlar hakkında açıklamalarda bulunan Manisa Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Aile Hekimliği Uzman Hekimi Ezgi Tanımlı, "Bilinçsizce yapılan müdahaleler faydadan çok zarar getirebilir. Sağlığınızı riske atmamak için doktor önerisi olmadan herhangi bir serum veya ilaç kullanmayınız" dedi.

Uzman Hekimi Ezgi Tanımlı son zamanlarda halk arasında ’sarı serum’ veya ’atom’ gibi isimlerle anılan serumlarla ilgili birçok yanlış bilgi yayıldığını kaydetti. Tanımlı, "Bu konuda halkımızı doğru bilgilendirmek ve gereksiz uygulamaların önüne geçmek için bazı önemli noktaları paylaşmak istiyoruz. Öncelikle, ’sarı serum’ olarak bilinen serumlar genellikle vitaminler, mineraller ve bazı destekleyici ilaçlar içeren karışımlardır. Ancak bu serumlar, sanılanın aksine bağışıklık sistemini anında güçlendiren veya hastalıkları önleyen çözümler değildir. Her bireyin sağlık durumu farklıdır ve herhangi bir serumun ya da ilacın kişiye özel olarak doktor kontrolünde uygulanması gerekir. Neden herkese serum takılmamalı? Tıbbi bir gereklilik olmalıdır: Serum tedavisi, hastanın ihtiyacına göre doktor tarafından belirlenir. Yorgunluk, halsizlik gibi şikayetler her zaman serum gerektirmez. Yan etkileri olabilir: İçeriğindeki maddelere karşı alerjik reaksiyon gelişebilir, böbrek ve karaciğer gibi organlara yük bindirebilir. Gereksiz kullanım zararlıdır. Vücudun ihtiyacı olmayan takviyeleri almak, organların doğal dengesini bozabilir. Ayrıca, damardan alınan her sıvı yükü dolaşım sistemine ek yük bindirir. Sağlığımızı korumanın en doğru yolu, dengeli beslenmek, düzenli uyumak, yeterli su tüketmek ve egzersiz yapmaktır. Gerektiğinde ise en doğru tedavi yöntemini belirlemek için mutlaka bir doktora danışılmalıdır. Unutmayalım ki, her tıbbi uygulama kişiye özel olmalıdır. Bilinçsizce yapılan müdahaleler faydadan çok zarar getirebilir. Sağlığınızı riske atmamak için doktor önerisi olmadan herhangi bir serum veya ilaç kullanmayınız" dedi.