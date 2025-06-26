Çocukların fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişiminde önemli bir eşik olan 2 yaş dönemi, ebeveynler için zaman zaman zorlayıcı olabiliyor. Bu sürecin kritik bir dönem olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Tuba Coşkun, bu evrenin kriz olarak değil çocuğun gelişiminin bir parçası olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Çocuk gelişiminde 2 yaş, halk arasında sıklıkla ‘2 yaş sendromu’ olarak anılsa da uzmanlar, bunun bir sendrom değil, çocuğun bağımsız birey olma yolundaki ilk adımları olduğunu belirtiyor. Medicana Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Tuba Coşkun, "Bu yaşta çocuklar sınırları test eder, duygularını yoğun yaşar ve ifade edemediklerinde öfke nöbetleri ya da inatçılık gibi tepkiler gösterebilirler. Ancak tüm bu davranışlar, sağlıklı bir gelişimin işaretidir" ifadelerini kullandı.

"2 yaş, çocuğun birey olma yolunda çaba gösterdiği ilk dönem"

Çocukların bu dönemde benmerkezci bir düşünce yapısına sahip olduklarını belirten Uzm. Dr. Fatma Tuba Coşkun, "Her şeyin kendi istedikleri gibi olması konusunda ısrarcı davranırlar. Paylaşmakta zorlanabilirler ve sıkça ‘hayır’ kelimesini kullanırlar. Henüz duygularını düzenleyemeyen çocuklar, bağırma, ağlama gibi tepkiler verebilir. Ancak bu tepkiler, onların birey olma yolunda verdikleri çabanın dışavurumudur" dedi.

Ebeveynlere yol gösterici öneriler

Bu süreci daha sağlıklı ve huzurlu geçirmek için ebeveynlere önemli önerilerde bulunan Uzm. Dr. Fatma Tuba Coşkun, şu tavsiyeleri paylaştı:

Sabırlı olun: Kriz anlarında sakin kalın ve çocuğunuzun kendini ifade etme çabasını destekleyin.

Net ve tutarlı kurallar belirleyin: Sınırları anlayabilmesi için çocuğunuza net ama sevgi dolu kurallar koyun.

Seçenek sunun: Küçük tercihler sunarak çocuğunuzun kontrol duygusunu destekleyin.

Pozitif yaklaşımı benimseyin: Olumlu davranışlarını takdir edin.

Duygularını anlamaya çalışın: Ağlamasının ya da öfkelenmesinin altında yatan nedeni anlamaya çalışın.

Kendi duygularınızı yönetin: Ebeveyn olarak duygusal regülasyonunuz, çocuğunuza örnek olur.

"Kalıcı bir kriz değil, geçici bir evre"

Uzm. Dr. Fatma Tuba Coşkun, "2 yaş dönemi kalıcı bir kriz değil, geçici bir gelişim evresidir. Bu süreci anlayış ve sevgiyle karşılayan ebeveynler, çocuklarının daha sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlar. Bu dönemi bir zorluk değil, çocuğunuzun büyümesinde önemli bir kilometre taşı olarak görmek; hem sizin hem de çocuğunuzun bu süreci daha keyifle yaşamasını sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.