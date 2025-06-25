Bu yıl daha artan kene popülasyonu, kırsal bölgeleri tedirgin etmeye devam ediyor. Kene vakalarında doğru bilinen birçok yanlışın olduğunu ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları Hekimi Dr. Dilek Yılmaz, "Kene, vücutta ne kadar uzun süre kalırsa hastalığın bulaşma ihtimali o kadar fazla" dedi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının endemik olduğu bölgelerdeki vatandaşların sürekli yetkililerce uyarıldığını söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Hekimi Dr. Dilek Yılmaz, hayvan hareketliliği nedeniyle farklı bölgelerde de görülebildiğini kırsal alana giderken açık renkli kıyafetler girmeyi tercih etmeleri gerektiğini ve eve döndüklerinde de kene açısından kontrol etmeleri gerektiğini hatırlattı. KKKA hastalığının keneler yoluyla buluşan viral kanamalı bir enfeksiyon hastalığı olduğunu ve şu an Türkiye’de en çok Tokat, Sivas, Erzurum, Gümüşhane, Erzincan ve Yozgat’ta görüldüğünü söyleyen Dr. Dilek Yılmaz kenenin vücutta kalması ne kadar uzarsa o kadar hastalığının bulaşma riskinin çoğaldığına dikkat çekti. Yılmaz, "Vatandaşlarımız vücudunda kene gördüğünde kendileri çıkarabiliyorsa bir cımbız veya eldiven yardımıyla çıkarsınlar. Çıkaramıyorlarsa en yakın sağlık kuruluşuna başvursunlar. Kene, vücutta ne kadar uzun süre kalırsa hastalığın bulaşma ihtimali o kadar fazla. Kenenin ısırdığı kişiler kendilerini 10 gün boyunca takip etsinler. Baş ağrısı, ateş, bulantı, kusma, ishal, kas- iskelet ağrısı ve halsizlik gibi şikayetler olmadığı sürece hastaneye gelmelerine gerek yok. Ama bu şikayetlerden 2 veya daha fazlası olursa zaman kaybetmeden hastaneye başvursunlar" ifadelerini kullandı.

Uz. Dr. Dilek Yılmaz kene popülasyonun önüne geçmek için ise kuş türlerinin uygunsuz avlanmasının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.