Muğla Valiliği himayelerinde, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 2024-2027 Cumhurbaşkanlığı Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde hayata geçirilen "KASKOM-Kaskınız Güvenceniz" projesi, motosiklet kullanıcılarının trafik güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalı eğitimlerle devam ediyor.

Proje kapsamında Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle sürücü kurslarında düzenlenen uygulamalı eğitimlerde, aday sürücülere güvenli sürüş kuralları uzman eğitmenler eşliğinde aktarılıyor. Eğitimlerde; takip mesafesi, güvenlik donanımlarının etkin kullanımı, temel sürüş teknikleri, virajlarda doğru bakış açısı, panik fren uygulamaları ve trafiğin doğru analiz edilmesi gibi konulara odaklanılıyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen farkındalık eğitimlerinde bugüne kadar toplam 157 aday sürücüye eğitim verildi. Eğitim öncesi ve sonrası yapılan testlerle, adayların trafik bilinci ve güvenli sürüş becerilerinde gözle görülür bir artış olduğu tespit edildi.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, projeye dair yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Eğitim, sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda yaşam becerilerini de kapsamalıdır. Bu projede yer almak bizim için çok kıymetli çünkü genç sürücülerimizin trafikte bilinçli hareket etmeleri, hem kendi hayatlarını hem de toplumun güvenliğini doğrudan etkiliyor. Uygulamalı eğitimlerle desteklenen bu süreçte, öğrencilerimizin edindiği kazanımların kalıcı olacağına inanıyorum. Emeği geçen tüm kurumlara ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.