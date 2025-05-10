Prof. Dr. Kürşat Altay, ölümcül sonuçlar doğuran kerelerin hayvan vücutlarından elle kopartılmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte kene popülasyonunda da hızlı bir artış yaşanıyor. Özellikle Sivas, Tokat, Amasya, Erzincan, Gümüşhane, Giresun ve Yozgat gibi illerde kene popülasyonu oldukça arttı. Her yıl Nisan ve Mayıs aylarında başlayan kene hareketliliği, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için büyük bir tehlike oluşturuyor. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü taşıyan keneler, insanlara temas yoluyla bulaşabiliyor ve yüksek ateş, halsizlik, baş ağrısı gibi belirtilerle başlayarak hayati risk oluşturabiliyor. Uzmanlar, hayvancılıkla uğraşan insanların hayvanların ayda bir defa olmak üzere uygun ilaçlar ile ilaçlamalarını öneriyor. Kene ısırığı durumunda ise vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması hayati önem taşıdığını ifade eden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Altay, "Ülkemizde kene ile hayvanlara bulaşan hastalıklar da oldukça yaygındır" şeklinde konuştu.

"Kesinlikle çıplak elle keneye dokunulmamalıdır"

Hayvanların üzerindeki keneye kesinlikle elle müdahale edilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Kürşat Altay, "Hayvanlarda kene mücadelesi çok çok önemlidir. Günümüzde kene ile mücadelede en etkili yöntem kimyasal mücadeledir. Yetiştiricilerimiz, kenelerin aktif olduğu nisan, mayıs dönemlerinde, ayda bir defa olmak üzere uygun ilaçlarla müdahale etmelidir. Ülkemizde kene ile hayvanlara bulaşan hastalıklar oldukça yaygındır. Kene devamlılığı, meradaki hayvanlarda bir gün ile sınırlı kalmaz, devamlılık sürer. Aynı merada her gün keneler hayvanların üzerine çıkar. Hayvanların üzerindeki keneler elle koparılmamalıdır. Bu yöntem kene ile mekanik bir mücadele yöntemidir ancak çok etkili bir uygulama değildir. Kesinlikle çıplak elle keneye dokunulmamalıdır" şeklinde konuştu

"Pantolon paçalarını çorabın içine almak gibi basit yöntemlerle korunmak mümkün"

İnsanların bağdan, bahçeden veya merada bulaşabilecek kenelere karşı pantolon paçalarını çorabın içine almak gibi basit yöntemlerle korunabileceklerini ifade eden Altay, "İnsanlar riskli alanlara girdiği zaman bireysel koruyucu önlemlerini almaları gerekiyor. Pantolon paçalarının çorapların içerisine almak gibi basit uygulamalarla korunmaları mümkün. Çiftlik gibi yerlerde çalışıyorsak veya çalışıyorsak açık renkli kıyafetler giymek ve tulum giymek basit önlemler arasında yer alır. Tarımla uğraşan kişilerde günlük kene kontrolü çok önemlidir. Bağdan, bahçeden veya hayvan ağılından eve gelindiğinde çocuklarımıza ve kendimize kene kontrolü yapmamız gerekir. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin erken teşhisi hayati önem taşıyor. Ölümle sonuçlanan vakaların çoğu, gecikmiş vakalardan oluşmaktadır. Riskli alanlara girdiğimiz zaman yapabileceğimiz bir başka korunma yöntemi ise 24 saat etkili kene kovucu birleşiklerin kullanılmasıdır. Bu da kenelerden korunmada etkili bir çözümdür" dedi.